Beykoz'da 300 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Beykoz'da 300 kök Hint keneviri ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğünce 59 ilde yasa dışı kenevir yetiştiriciliğine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, İstanbul Beykoz'daki bir adreste 300 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce 59 ilde yasa dışı kenevir yetiştiriciliğine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, İstanbul Beykoz'daki bir adreste 300 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce 59 ilde yasa dışı kenevir yetiştiriciliğine yönelik operasyon yapıldı. İstanbul'da da tespit edilen adreslere yapılan operasyonda çok sayıda Hint keneviri kökü ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 2 aylık teknik takip sonucu Beykoz'da belirledikleri adrese operasyon yaptı. Baskın yapılan adresin bodrum katında kenevir yetiştirilmek üzere havalandırma ve ısı sistemi ile izole edilmiş bir bölüm olduğu tespit edildi. Narkotik köpeği ile yapılan aramada bodrum katında 300 kök kenevir ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri adreste bulunan 30 yaşındaki E.Y.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

-İHA-

Beykoz'da 300 kök Hint keneviri ele geçirildi
Beykoz'da 300 kök Hint keneviri ele geçirildi
Beykoz'da 300 kök Hint keneviri ele geçirildi
Beykoz'da 300 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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