BEYKOZ'DA 3 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN
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BEYKOZ'DA 3 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN

BEYKOZ'DA 3 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kamera: Murat KORKMAZ / Beykoz'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 2 kişi dumandan etkilendi.

Kamera: Murat KORKMAZ/

Beykoz'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 2 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Beykoz Ortaçeşme Mahallesi Uluç Sokakta bulunan 3 katlı binanın çatısında çıktı. Dumanları görenlerin durumu bildirmesiyle itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.Binanın çatısı yanarak kullanılamaz hale geldi.Yangını gören Murat Taşan "Bir anda çatı yandı. İtfaiye ekipleri geldi. Çatıda hasar oluştu" dedi.

Görüntü dökümü ------------İtfaiye ekiplerinin müdahalesi-Cep telefonu görüntüsü -Röportaj 

-genel ve detay görüntü 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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