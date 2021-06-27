BEYKOZ'DA 3 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN
Kamera: Murat KORKMAZ / Beykoz'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 2 kişi dumandan etkilendi.
Kamera: Murat KORKMAZ/
Beykoz'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 2 kişi dumandan etkilendi.Yangın, Beykoz Ortaçeşme Mahallesi Uluç Sokakta bulunan 3 katlı binanın çatısında çıktı. Dumanları görenlerin durumu bildirmesiyle itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.Binanın çatısı yanarak kullanılamaz hale geldi.Yangını gören Murat Taşan "Bir anda çatı yandı. İtfaiye ekipleri geldi. Çatıda hasar oluştu" dedi.
Görüntü dökümü ------------İtfaiye ekiplerinin müdahalesi-Cep telefonu görüntüsü -Röportaj
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı