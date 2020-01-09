BEYKOZ'DA 2 OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

09.01.2020 13:28 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:28

BEYKOZ'da karşı yönlerden gelen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda yaralanan iki sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye gönderildi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Çavuşbaşı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. İrfan Bayrak yönetimindeki 34 BSU 549 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Sadık Yavuz yönetimindeki 34 PF 4911 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller savruldu. Kazada sürücüler araçlarında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin kısa süre çalışmaları sonucunda yaralılar araçtan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TRAFİK KAPANDI

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların ve yaralıların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Bir görgü tanığı, "Kafa kafaya çarpıştılar. Yaralı sürücülerden biri babamdı. Hastaneye götürdüler. Sağlık durumu iyi" dedi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü: ----------------------kazaya karışan araçların görüntüsü-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü-Vatandaşlar ile röp-Yolun trafiğe kapanması-Araçların kaldırılması

-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA