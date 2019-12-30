Beykoz'da 2 katlı evin çatısı uçtu
Beykoz'da bir binanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu, çatısı uçan evde hasar oluştu.
Beykoz'da bir binanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu, çatısı uçan evde hasar oluştu.
Çubuklu Mahallesi Buket Sokak'taki 2 katlı bir binanın çatı katı fırtına nedeniyle uçtu.
Düşen parçalar nedeniyle sokak bir süre trafiğe kapatıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri evin içinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.