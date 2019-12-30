Beykoz'da 2 katlı evin çatısı uçtu
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Beykoz'da 2 katlı evin çatısı uçtu

Beykoz'da bir binanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu, çatısı uçan evde hasar oluştu.

30.12.2019 23:10 | Son Güncelleme: 30.12.2019 23:12
Beykoz'da 2 katlı evin çatısı uçtu

Beykoz'da bir binanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu, çatısı uçan evde hasar oluştu.

Çubuklu Mahallesi Buket Sokak'taki 2 katlı bir binanın çatı katı fırtına nedeniyle uçtu.

Düşen parçalar nedeniyle sokak bir süre trafiğe kapatıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri evin içinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Beykoz'da 2 katlı evin çatısı uçtu
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