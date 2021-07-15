Beykoz'da 2 defineci, kullandıkları patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı
Beykoz'da ormanlık alanda define arayan 2 kişi, kullandıkları patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı.
Beykoz'da ormanlık alanda define arayan 2 kişi, kullandıkları patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mahmutşevketpaşa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çukur kazan definecilerin kullandıkları patlayıcı infilak etti.
Patlama sonucu 2 defineci yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından ambulansa taşınan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç