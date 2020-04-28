Beykoz'da 10 bin aileye gıda ve hijyenik madde yardımı
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Beykoz'da 10 bin aileye gıda ve hijyenik madde yardımı

Beykoz Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ve birlik, beraberlik ve paylaşmanın ayı Ramazanın gelmesi dolayısıyla 10 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda, temizlik malzemeleri ve maske yardımında bulunuyor.

Beykoz'da 10 bin aileye gıda ve hijyenik madde yardımı
28.04.2020 09:42 | Son Güncelleme: 28.04.2020 09:42

Beykoz Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ve birlik, beraberlik ve paylaşmanın ayı Ramazanın gelmesi dolayısıyla 10 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda, temizlik malzemeleri ve maske yardımında bulunuyor.

Beykoz Belediyesi Türkiye'de görülen korona virüs ile mücadele kapsamında ve Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 10 bin gıda ve temizlik malzemesi dağıtıyor, bunun yanı sıra evlere sıcak yemek hizmet hizmetiyle de yalnız ve kimsesizlerin yüzünü güldürüyor. Ramazan ayının bereketini ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşmak üzere sosyal dayanışma çalışmaları kapsamında hazırlanan kolilerde temel gıda maddeleri ve korona virüs ile mücadele sürecine destek olmak için temizlik malzemeleri ve maske bulunuyor.

Ramazan yardımlarından ve evde sıcak yemek hizmetinden kuruma ait olan "444 66 61 " No'lu Çözüm Merkezi'ne başvuruda bulunan/ ve incelemeler sonrasında bildirilen engelli, yaşlı, hasta, kimsesiz ilçe sakinleri ve maddi imkanı yetersiz aileler yararlanabiliyor.

Beykoz Belediyesi sosyal yardım sistemine önceden kayıtlı olan ailelerin yanı sıra korona virüs nedeniyle zor durumda kalan ailelerinin Ramazan Ayı'nı huzurla idrak etmesi için bu kapsamdaki başvuruları da değerlendirmeye alıyor. Erzak yardımıyla ilçede Ramazan sevinci yaşatan Beykoz Belediyesi ihtiyaç sahipleri için günlük 450 aileye sıcak yemek hizmeti veriyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beykoz Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü Şefi Bayram Yeşilbaş," Beykoz Belediyesi olarak Beykoz'da yaşayan 10 bin ihtiyaç sahibi aileye bir evin ihtiyaçlarını giderecek şekilde gıda, temizlik malzemesi ve maske yardımında bulunduk. Bu hizmetin yanı sıra ihtiyaç sahibi olan 450 haneye günlük sıcak yemek yardımında bulunuyoruz. Öte yandan Beykoz Devlet Hastanesinde bizler için gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarımıza akşamları günlük sıcak çorba desteğinde bulunuyoruz. Belediye çalışanları olarak yardımları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırırken tüm ekiplerimiz hijyenik kurallara uyarak eldiven, maske ve tulumlarını giyerek dağıtımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Son olarak bu hizmetleri vatandaşlarımıza ulaştırmamız noktasında en büyük destekçimiz Beykoz Belediye Başkanımız Murat Aydın'a çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Ramazan Ayı'nın dayanışma iklimini pekiştiren yardımlar ve sıcak yemekler görevliler tarafından hijyen kurallarına uygun olarak hazırlanarak evlere tek tek teslim ediliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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