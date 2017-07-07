Beykoz'da 07.07.2017'de Nikah Çılgınlığı

Dünya evine özel bir tarihte girmek isteyen çiftler, 07.07.2017 tarihinde nikah masasına oturdu. Beykoz Belediyesi'ne müracaat eden 25 çift, bu özel günde keman ve gitar eşliğinde mutluluğa adım attı.



Beykoz'da onlarca çift evlilik tarihlerini özel kılmak için 07.07.2017 tarihini fırsat bilerek nikah masasına oturdu. Beykoz Belediyesi Nikah Salonunda nikah masasına oturan çiftler unutulmayacak bugünde mutluluğa 'evet' dedi. Bazı çiftlerin nikahını kıyan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, onların mutluluklarını paylaştı.



Evlenmek için aylardır bugünü bekleyen çiftler, düzenlenen tören sonrası evlilik tarihine bugünü yazdırdı. Beykoz Belediyesi'ne başvuru yapan 25 çift, keman ve gitar eşliğinde romantik bir nikahla evliliğe ilk adımlarını atmanın mutluluğunu yaşadı.



"Biz herkesin önemsediği değerleri önemsiyoruz"



Nikah töreninde açıklamalarda bulunan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, "Bugünlerin ne ifade ettiğini ben pek bilmem ama, gençlerimiz böyle bir günleri benimseyip, böyle bir günde evlenmek istediler. Bizlere düşen ise onların nikahlarını kıymaktır, bizler de nikahlarını kıydık. Onları dualarla uğurladık. Günler değiştikçe ve tarih geliştikçe yeni yeni özel günler çıkıyor. Biz herkesin önemsediği değeri önemsiyoruz. Halkımız bunları önemsiyorsa bize düşende onları önemsemektir. Bizler de nikah yapan gençlerimize özel hediyeler takdim ediyoruz. Halkımızın önemsediği konular bizim için önemlidir" dedi.



"Unutulmaması için bu tarihi seçtik"



Unutulmaması için bu özel tarihi seçtiklerini ifade eden Gökçe Göçemen, "Aslında en basiti unutulmaması için bu tarihi seçtik. Çünkü malumunuz çok fazla tarih var. Erkeklerde unutkan, biz de dedik ki bu unutulmaz olsun" diye konuştu.



Balık burcu olduğunu ve unutkan olduğunu söyleyen Arsen Göçemen, "Ben balık burcu olduğum için burcumun özelliğini taşıyorum. Ama bu tarihi unutma imkanım yok. Çok farklı bir duygu yaşıyorum, insanın yaşayacağı en güzel duygu olabilir" şeklinde konuştu.



"Tarihin bile bizim için önemli olması gerektiğini düşündük"



Tarihin özel olduğu için seçtiklerini belirten Meltem Ayten, "Unutulmasından ziyade biz bu tarihi özel bir gün olduğu için seçtik" dedi.



Hatırlanmak ve hatırlatmak güzeldir diyen Murat Ayten ise, "Bir yola çıktık ve birlikte karar verdik. Biz bu günün anlamlı olmasın istedik. Her şeyden önemlisi hatırlanmak ve hatırlatmak çok güzel. O yüzden tarihin bile bizim için önemli olması gerektiğini düşündük. Bu nedenle 07.07.2017'de bu güzel ayvayı yedik" ifadelerini kullandı.



Beykoz Belediyesi nikahı kıyılan çiftlere üzerinde isimlerinin yazılı olduğu kalemlerle birlikte çeşitli hediyeler takdim etti. - İSTANBUL