Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı Cıvıl Cıvıl

Türkiye'de ilk ve tek olarak düzenlenen 4'üncü Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı (21-29 Nisan) çocukları kitapların renkli ve sıcak dünyasıyla buluşturuyor. 80 yayınevi ve 100 yazarın katıldığı fuarda yazarlarla söyleşiler, animatör ve meslek tiyatroları çocukları bekliyor.

Beykoz Belediyesi tarafından çocuklara kitap ve okuma sevgisi aşılamak amacıyla açılan fuar, öğrenciler ve çocuklardan büyük ilgi görüyor. Beykoz'dan ve ilçe dışından gelen misafirler, öğretmenleri ve velileriyle stantları ziyaret eden okul öğrencileri yeni kitaplarla tanışırken, birbirinden güzel kitapların yazarlarıyla sohbet etme fırsatı buluyor.

Fuardaki stantlarda cıvıl cıvıl görüntüler oluşturan çocuklar stantlar arasında gezerek merakla renkli yayın ve kitapları inceliyor. Çocuklarını alana getiren anne ve babalar da çocuklarıyla birlikte stantları dolaşıp etkinliklere katılıyor.

Her çocuğun bir hayali olacak

Beykoz sahilinde açılan 4'üncü Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı'nda küçükler için yüz boyama, atölye çalışmaları, imza ve söyleşilerin yanı sıra tiyatro oyunları sahnelenerek, çeşitli gösteriler yapılıyor.

Tiyatro oyuncularının canlandırdığı astronot, doktor, mimar, bilim insanı, yazar, pilot gibi farklı meslek grubuna ait karakterler olmak üzere 150 etkinlik ve söyleşi yer alıyor. Tarih boyunca keşif ve icatlarıyla, insanlığa katkıda bulunan önemli şahsiyetler tiyatral etkinliklerle canlandırılıyor.

Bu yılki teması "Bir hayalin olsun" olarak belirlenen fuarda, ziyaretçilerin keyifle takip ettikleri 150'ye yakın etkinlik arasında, büyük hayaller kurarak insanlığın geleceğine yön vermiş tarihi karakterlerin (Hezarfen Ahmed Çelebi, Mimar Sinan, Uluğ Bey, Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, Neil Armstrong) canlandırıldığı tiyatral gösteriler, her çocuğun hayal kurmasını sağlıyor. Ayrıca fuar alanında Masalcı Abla, Burak Abi'yle Çocuk Şarkıları ve kukla gösterileri de yer alıyor.

4'üncü Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı, 29 Nisan Pazar gününe kadar 10.00-20.00 saatleri arasında kitap kurtlarını bekliyor. - İSTANBUL