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Beykoz Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Hollanda deplasmanında

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Beykoz Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Hollanda deplasmanında

Beykoz Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Kupası 1. tur rövanşında yarın Hollanda temsilcisi JD Techniek Hurry-up ile karşılaşacak.

Beykoz Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Kupası 1. tur rövanşında yarın Hollanda temsilcisi JD Techniek Hurry-up ile karşılaşacak.

Hollanda'nın Emmen kentindeki Angelslo Spor Salonu'nda oynanacak maç TSİ 21.00'de başlayacak.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Beykoz Belediyespor 32-23 kazandı. İstanbul ekibi, rövanş karşılaşmasındaki her türlü galibiyet ve beraberlik ile 8 ve altı farkla mağlubiyette 2. tura yükselen takım olacak.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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