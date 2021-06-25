Beykoz Belediyesinden çocuklara kano eğitimi

Beykoz Belediyesi tarafından başlatılan "Yaz Spor Eğitimleri" projesi kapsamında çocuklara su sporları eğitimi verilmeye başlandı.

Beykoz Belediyesi tarafından başlatılan "Yaz Spor Eğitimleri" projesi kapsamında çocuklara su sporları eğitimi verilmeye başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un en uzun sahil şeridine sahip ilçelerinden Beykoz'da okulların tatile girmesiyle çocukları kano heyecanı sardı. Şehrin yakın tarihinde olduğu gibi ilçede su sporlarını yeniden canlandıracak eğitimler sahile de renk kattı.

Beykoz Belediyesi tarafından çocukları yaz aylarında spor, deniz ve eğlenceyle buluşturmak, su sporlarına ilgiyi artırmak amacıyla başlatılan "Yaz Spor Eğitimleri" kapsamına açılan kurslar, çocuklara yaşıtlarıyla birlikte nitelikli eğitim ve keyifli anlar sunuyor.

Cumhuriyet'in erken yıllarından itibaren deniz sporlarının merkezi olan ilçede çocuklar, kanoyla tanışıp yeteneklerini geliştiriyor.

"Su Sporları Merkezi açıldı

Beykoz Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan "Su Sporları Merkezi"nde yapılan kano derslerinde ilk olarak öğrencilere temel bilgiler veriliyor.

Kursta 9-14 yaş arasındaki çocuklara eğitim kapsamında kano, kürek gibi gerekli ekipmanlarla tanışan çocuklar antrenörleri eşliğinde denize açılıyor.

Antrenman alanına gelerek eğitimleri izleyen aileler de çocuklara destek vererek heyecanlarına ortak oluyor.

Tarihi kürek yarışları

Boğaz kıyısında olmanın avantajını hayatın her alanına yansıtan ilçede, 1908 yılında kurulan Beykoz Spor Kulübü, Beykoz Zindeler Yurdu'yla birleşerek su sporlarının da lokomotifi oluyor.

Tarihinde büyük kulüplerin takımlarının ağırlandığı ilk kürek yarışlarına ev sahipliği yapan Beykoz'da yetişen sporcular özellikle atlama, yüzme, kürek dallarında kazandıkları şampiyonluklarla 1930'lu yıllarda ilçeye altın çağını yaşatıyor.

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışları'na kadın sporcuların teşvik edildiği Beykoz, Türk yelken tarihinde ilk defa dünya turuna çıkıp alnının akıyla dönen Mustafa İhsan Denizaşa"ı da yetiştiriyor.

Su Sporları Festivali yakında

Beykoz Belediyesi ilçeyi yakın tarihte olduğu gibi yeniden su sporlarının gözdesi yapmak üzere faaliyet geçirdiği Su Sporları Merkezi'nin yanı sıra düzenlediği festivallerle de adından söz ettirmek istiyor.

Geçmişte olduğu gibi kanodan yağlı direğe çeşitli eğlence ve yarışmalara sahne olacak "Su Sporları Festivali" için hazırlıklar sürüyor.

Festivallerle su sporlarına olan ilginin artması ve ilçeye dair geleneklerin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay