Beykoz Belediyesi Sel Bölgelerinde
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Beykoz Belediyesi Sel Bölgelerinde

Beykoz Belediyesi Sel Bölgelerinde
Habermetre - Haberler | Toplum

Beykoz'dan başta Kastamonu olmak üzere sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz'deki bölgelere arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra acil ihtiyaçlardan oluşan yardımlar gönderildi.

Beykoz'dan başta Kastamonu olmak üzere sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz'deki bölgelere arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra acil ihtiyaçlardan oluşan yardımlar gönderildi.

Beykoz Belediyesi'ne bağlı 10 kişi ve 1 vidanjörden oluşan Beykoz Arama Kurtarma Ekibi selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çalışmalara başladı.

Aşırı yağışlar nedeniyle son yılların en büyük afetiyle karşı karşıya kalan Kastamonu'ya giden ekipler selin can ve mal kayıplarına yol açtığı ilçede, ekipler tarafından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleriyle koordineli olarak arama kurtarma faaliyetleri yürütüyor.

Acil Yardımlar Yola Çıktı

Beykoz'dan bölgeye giden arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra sel nedeniyle zor durumda kalan vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanan yardımlar da yola çıktı.

Afetzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan su, temel ihtiyaç ve hijyen malzemelerinden oluşan yardımlar ilçeden bölgeye gönderildi.

Belediyede oluşturulan kriz masası aracılığıyla gelen ihtiyaç talepleri karşılanıp hemen ilgili bölgelere gönderiliyor.

Başkan Murat Aydın: "Tüm İmkanlarımızla Hemşehrilerimizin Yanındayız"

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın yaptığı açıklamada: "Kastamonu'da yaşanan sel felaketi sonrası belediyede bir kriz masası oluşturduk. Arama kurtarma ekiplerimiz Batı Karadeniz ve Kastamonu'da şu anda çalışıyorlar. İlgili meclis üyelerimiz ve Başkan Yardımcımızın koordinasyonunda bize bildirilen tüm ihtiyaçlar sağlanıp hızlıca bölgeye gönderilmektedir. Sizlerden tek isteğimiz dua etmenizdir. Beykoz Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla bölgedeki hemşehrilerimizin yanındayız" dedi.

Kaynak: Habermetre

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