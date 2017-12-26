Beykoz Belediyesi'ne Yeni İş Makineleri

Beykoz Belediyesi'nin filosuna kattığı 4 yeni iş makinesi törenle hizmete alındı.



Yeni iş makinelerinin hizmete alım törenine, Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gaye Zayıf, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı.



Beykoz Kaymakamı Katırcı, burada yaptığı konuşmada Beykoz Belediyesi'nin zamanında bir alımla araç filosunu güçlendirdiğini ve kış için tedbir aldığını ifade ederek, çalışmalarında başarılar diledi.



Çelikbilek de her yıl araç sayısını arttırıp güçlendiklerini belirterek, "Yeni makineler hem arazide hem kış çalışmalarında kullanılacak. Bu sene inşallah yeni aldığımız araçlarla kışı çok rahat geçireceğiz. Elimizden geldiğince her yere yetişmeye çalışacağız. İş makine parkımızı bir kere daha güçlendirmiş olduk. 4'ü yeni toplamda 25 araçla bu kışı hazırlıklı olarak bekliyoruz. İlçemize hayırlı olsun." dedi.