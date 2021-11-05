Beykoz Belediyesi hijyenik ortamda eğitim için çalışmalarına devam ediyor

İSTANBUL - Yeni eğitim-öğretim yılı ile birlikte ilçede tüm okulların bakım ve onarımını yapan Beykoz Belediyesi, salgın dolayısıyla hijyenin önem taşıdığı eğitim kurumlarında geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da tuvalet temizliği hizmeti veriyor.

Beykoz Belediyesi eğitimin temiz ve bakımlı ortamlarda sağlıkla sürmesi için özel kurulan 3 mobil tuvalet temizlik ekibiyle ilçedeki 76 okulu düzenli ziyaret ediyor. Haftanın her günü 15 okula giden ekipler tuvaletleri temizliyor, lavaboları, aynaları, camları duvarları, kapıları ve yerleri detaylı şekilde yıkıyor. Tüm okulların sırayla temizleniyor olmasıyla salgın döneminde özellikle kapalı ve kalabalık mekanlarda artan hastalık riski de aza inmiş oluyor.

Beykoz Belediyesi tuvaletlerde ihtiyaç duyulan sıvı sabun, tuvalet kağıdı ve havlu kağıt gibi gerekli tüm hijyen malzemelerini de karşılıyor. Okul tuvaletlerine yönelik temizlik hizmeti öğrencilerin sağlığını korurken aile ve okul bütçesine katkısı dolayısıyla veliler ve okul yönetimlerinden teşekkür alıyor.

Beykoz Belediyesi 2021-2022 eğitim-öğretim yılı boyunca okul tuvaletlerine yönelik temizlik hizmetine devam edecek.

Beykoz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Mühendisi Sevnur Güner, "Beykoz Belediyesi olarak özel oluşturduğumuz ekiplerle 4 mobil ekip oluşturduk ve bu mobil ekipler düzenli olarak okullarımıza gidiyorlar ve temizlik çalışmalarımızı gerçekleştiriyorlar. Okullara giderek lavaboları, tuvaletleri, duvarları, kapıları hepsini temizleyerek hijyenik bir şekilde okula teslim ediyorlar. Aynı zamanda okulların lavabolarının sıvı sabun değiştirilmesi yapılıyor, yeni peçeteleri, kağıt havluları takılarak gerekli çalışmalar tamamlanıyor. Düzenli olarak yapılan bu çalışmalar ile çocuklarımız hijyenik bir ortamda eğitimlerini gerçekleştiriyorlar. Beykoz Belediyesi olarak 2021-2022 eğitim öğretim yılında da bu çalışmalar devam edecek." dedi.