"Beykoz Belediyesi 3. Fotoğraf Yarışması" başlıyor
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"Beykoz Belediyesi 3. Fotoğraf Yarışması" başlıyor

'Beykoz Belediyesi 3. Fotoğraf Yarışması' başlıyor
Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Kültür Sanat

Amatör ve profesyonel fotoğrafçıları bir araya getiren "Beykoz Belediyesi 3. Fotoğraf Yarışması" başlıyor.

Amatör ve profesyonel fotoğrafçıları bir araya getiren "Beykoz Belediyesi 3. Fotoğraf Yarışması" başlıyor.

Beykoz Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Vakfının (TFV) ortaklaşa düzenlediği yarışma ile Beykoz'un fotoğraf tutkunları için cazip hale getirilmesi ve ilçenin tanıtımına ulusal düzeyde katkı sağlanması amaçlanıyor.

Beykoz'un binlerce yıllık doğası ve tarihini gözler önüne serecek yarışma, fotoğraf sanatına gönül veren tüm amatör ve profesyonellerin katılımına açık olacak.

Son başvuru 16 Kasım

Organizasyonda dereceye girenler toplamda 126 bin lira ile ödüllendirilirken, yarışmaya başvurular "www.beykoz.bel.tr" ile "www.turkiyefotografvakfi.org" adreslerinden 16 Kasım'a kadar yapılabilecek.

"Serbest", "Foto Öykü" ve "Kurgu" kategorilerinde yollanacak fotoğraflar Coşkun Aral'ın yanı sıra, İsmail Küçük, İzzet Keribar, Leyla Emektar, Murat Gür, Mustafa Yılmaz, Nazan Tuna, Merih Akoğul ve Süleyman Gündüz'den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek.

"Beykoz Belediyesi 3. Fotoğraf Yarışması"nın sonuçları, 26 Kasım'da açıklanacak ve 11 Aralık'ta yapılacak törenle sahiplerini bulacak.

Yarışmanın sonunda, dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen eserlerden oluşan fotoğraf sergisi de açılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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