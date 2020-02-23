Beykoz Belediyesi 1. Fotoğraf Yarışmasında ödüller sahiplerine kavuştu

23.02.2020 10:52 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:52

Beykoz'un en güzel tarih, doğa ve insan manzaralarının amatör ve profesyonel fotoğrafçıların objektifinden yansıdığı "Beykoz Belediyesi 1. Fotoğraf Yarışması"nda ödüller düzenlenen törenle sahiplerine kavuştu.



Beykoz Belediyesi Türkiye Fotoğraf Vakfı ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliğiyle 112 bin TL ödüllü olarak açılan yarışmaya 703 yerli ve 2 yabancı olmak üzere toplam 705 katılımcı 4 bin 754 fotoğrafla başvurdu.



Beykoz Belediyesi tarafından bu sene ilki gerçekleştirilen "Beykoz Belediyesi 1. Fotoğraf Yarışması" ile Beykoz'un tanıtımı ve fotoğraf sanatının gelişimine katkı sağlamak için düzenlenen organizasyonla ilçenin fotoğraf sanatı açısından cazip hale gelmesi amaçlandı.



Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde düzenlenen tören ile ödüller sahiplerini buldu. Tören öncesinde ödül kazanan ve sergilenmeye değer bulunan fotoğraflardan oluşan Beykoz Belediyesi 1. Fotoğraf Yarışması Sergisi'nin açılışı yapıldı. Açılan sergiyi Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın sanatseverle birlikte gezdi.



Fotoğraf sergisinin açılması sonucu dereceye giren yarışmacıların ödülleri takdim edilmek üzere salona geçildi. Düzenlenen törene Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Türkiye Fotoğraf Vakfı ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu yetkilileri ile fotoğraf ustalarının yer aldığı seçici kurul üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



İlçenin doğal ve tarihi birikimine dikkat çeken yarışmanın "Foto Öykü" Kategorisi'ndeki birinciliği Caner Başer, ikinciliği Kemal Özkılıç, üçüncülüğü ise Emrah Ildız kazandı. "Serbest" Kategori birinci Neşe Arı, ikinci Ömer Kara, üçüncü ise Kahraman Turan oldu.



Beykoz Belediyesi 1. Fotoğraf Yarışması ile bugünden geleceğe anlamlı kararlar aktarılmış olduğunu belirten Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Beykoz halkının bize vermiş olduğu destek ve yetkiyle fotoğraf severlerin ve fotoğrafçıların katkısıyla oldu. Gerçekten Beykoz'u her yönüyle anlatan bir çok fotoğraf birbirinden çok daha değerli fotoğraf var. Burada sergileniyor ben katkı veren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Jüride bulunan hocalarımıza çok çok teşekkür ediyorum. İnanın fotoğraf sanatçıları sadece bir kareyi çekip zapt etmiş olmuyor yani o görüntüyü muhafaza altına almış olmuyor. Şu anı geleceğe aktarmış oluyor ve gelecekte bu anı yaşamış olacaklar" diye konuştu.



Ödüllerin takdiminin ardından, ünlü Piyanist Tuluyhan Uğurlu fotoğraf severler için piyano resitali verdi. Vermiş olduğu piyano resitalini ise şehitlere armağan etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA