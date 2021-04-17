Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile eşi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile eşi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Aydın, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, kendisi ile eşinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.
Belediye Başkanı Aydın, "Hamdolsun genel durumumuz iyi. Esenlik dileklerimle Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür