Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile eşi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile eşi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Aydın, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, kendisi ile eşinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Belediye Başkanı Aydın, "Hamdolsun genel durumumuz iyi. Esenlik dileklerimle Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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