Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Oyun Turnuvasına Katılıp Pubg Oynadı

Beykoz Gençlik Platformu tarafından düzenlenen "Gençlik Şöleni" kapsamında son zamanların en popüler oyunu olan PUBG turnuvasına katılan Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, eline cep telefonunu alıp gençlerle beraber oyun oynadı. Aydın'ın PUBG Mobile oyununu oynamak için verdiği çaba renkli görüntüler oluşturdu.

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarına devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Beyoz Gençlik Platformu tarafından Beykoz Şahin Köktürk Spor Kompleksi'nde düzenlenen "Gençlik Şölenine" katıldı. Şölene Aydın'ın yanı sıra AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Çeliker, partili gençler ve ilçede yaşayan gençler katıldı. Şölende eline cep telefonunu alan Başkan adayı Aydın'ın PUBG Mobile oyunundaki hakimiyeti görenleri şaşırttı. Bu esnada sunucu tarafından kendisine uzatılan soruları da yanıtlayan Aydın, "Ben şimdi gençleri sevindirmek istiyorum, finale kalmam doğru olmaz" demesi gülüşmelere neden oldu. Bunun üzerine sunucunun, "Biz sizden başarı bekliyoruz" sözleri üzerine Başkan adayı Aydın, "PUBG'de öldürmek yasak olsa ben kesinlikle kazanırdım" esprisini duyan gençler kahkahalara boğuldu.

"Gerçek hayatta ölümlerin olmamasını arzu ediyoruz"

Bir süre oyunu oynadıktan sonra mikrofonu eline alan Aydın, "Ben PUBG ile birkaç ay önce tanıştım, çok iyi değilim. Ancak eğlenceli bir oyun, arzu ediyoruz ki, gerçek hayatta ölümler olmasın. Vakit gelince gidelim, gerçekten dünyada, Türkiye'de bu oyun çok yaygın durumda, heyecan ve adrenalin hepsi var. Ben 59 yaşındayım, beni heyecanlandırıyor. Şimdi gençlerin arasında ne yapacağım bilmiyorum. Emeği olan arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi. Oyun oynarken zaman zaman espri de yapan Aydın'ın sıcak ve samimi tavırları ile gençlerin gönlünü kazandı. Gençlerin yanına gelerek oyunlarını izleyen Aydın, onlarla sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Zaman zaman gençlerden de oyun hakkında tüyo ve bilgi alan Başkan adayı Aydın, turnuvanın bitmesinin ardından gençlerle tokalaşarak salondan ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA