Beykoz Anadoluhisarı'nda Su Baskınında Sürücüler Araçta Mahsur Kaldı
Beykoz Anadoluhisarı’nda yağmur sonrası oluşan su birikintisinde sürücüler araçta mahsur kaldı.
Beykoz Anadoluhisarı'nda yağmur sonrası oluşan su birikintisinde sürücüler araçta mahsur kaldı. Vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri koştu.
İstanbul'daki bazı bölgelerde yağmur etkili olmaya başladı. Beykoz Anadoluhisarı'nda aniden bastıran yağmur sonrası oluşan su birikintisinde sürücüler araçlarında mahsur kaldı. Araçlar sulara gömülürken itfaiye ekipleri de zor durumda kalan vatandaşların yardımına koştu.
İtfaiye ekipleri araçları kurtarmaya çalışıyor. - İSTANBUL