Beykoz Anadolu Kavağı'nda orman yangını
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Beykoz Anadolu Kavağı'nda orman yangını

Beykoz Anadolu Kavağı'nda orman yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beykoz Anadolu Kavağında ormanlık alanda yangın çıktı.

Beykoz Anadolu Kavağında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü.

Beykoz Anadolu Kavağında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine orman ekipleri sevk edildi. Yangın, havadan yangın söndürme helikopteri ile ve karadan orman ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyük bir alana sirayet etmeden söndürülmüş oldu. - İSTANBUL

Beykoz Anadolu Kavağı'nda orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi! Beykoz Anadolu Kavağı'nda orman yangını
Son dakika haberi! Beykoz Anadolu Kavağı'nda orman yangını
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