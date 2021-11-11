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Beykoz açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
Beykoz açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Beykoz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Beykoz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Beykoz açılarında makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 2 kişi bulunan tekne, KEGM-5 botumuzca yedeklenerek Büyükdere Limanı'na emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

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