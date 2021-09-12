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Beykoz açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
Beykoz açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Beykoz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Beykoz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Beykoz önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 5 metre boyundaki tekne, KEGM-8 botumuzca yedeklenerek Beykoz Vapur İskelesi'ne emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri
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Haber: Beykoz açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - Haberler
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