Beykoz açıklarında sürüklenen kuru yük gemisi demirleme sahasına çekildi
14.10.2020 05:17 | Son Güncelleme: 14.10.2020 05:32
Beykoz'da motor arızası nedeniyle sürüklenen kuru yük gemisi, römorkörle Yenikapı'daki demirleme sahasına çekildi.
Beykoz'da motor arızası nedeniyle sürüklenen kuru yük gemisi, römorkörle Yenikapı'daki demirleme sahasına çekildi.
Alınan bilgiye göre, İspanya'daki Cadiz Limanı'na giden "Santorini" isimli kuru yük gemisi, Beykoz açıklarında arızalanarak sürüklenmeye başladı.
İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Motorunda arıza oluştuğu öğrenilen 158 metre uzunluğundaki gemi, kurtarma botu ve römorkörle Yenikapı'daki demirleme sahasına çekildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk