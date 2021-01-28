Beykoz açıklarında sürüklenen gemiyi kurtarma çalışmalarına gece saatlerinde ara verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beykoz açıklarında sürüklenen gemiyi kurtarma çalışmalarına gece saatlerinde ara verildi

28.01.2021 07:47 | Son Güncelleme: 28.01.2021 07:50
Beykoz açıklarında sürüklenen gemiyi kurtarma çalışmalarına gece saatlerinde ara verildi

Beykoz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendikten sonra kıyıya yakın mevkide demir atan Panama bandıralı kargo gemisini kurtarma çalışmalarına gece saatlerinde ara verildi.

Beykoz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendikten sonra kıyıya yakın mevkide demir atan Panama bandıralı kargo gemisini kurtarma çalışmalarına gece saatlerinde ara verildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri ve kurtarma römorkörleri, geminin demir attığı mevkide gece saatlerinde gelişebilecek olumsuzluklara karşı hazır durumda bekledi.

Gemide bulunan personelle sürekli iletişim halinde olan ekipler, olumsuz hava koşulları ve gemidekilerin durumunun iyi olması nedeniyle kurtarma çalışmalarına ara verdi.

Havanın aydınlanmasıyla yapılacak durum değerlendirmesinin ardından çalışmalara başlanıp başlanmayacağına karar verileceği öğrenildi.

İstanbul'dan Rusya'nın Kavkaz Limanı'na giden Panama bandıralı 190 metre uzunluğunda, 26 bin 828 groston ağırlığındaki "Petra Star" adlı kargo gemisi Riva açıklarında makine arızası yapmıştı.

Geminin kaptanının yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma 8 ve Kurtarma 11 römorkörleri bölgeye sevk edilmiş, kargo gemisi akıntının da etkisiyle bir süre sürüklendikten sonra kıyıya yakın mevkide demir atmıştı.

Çevre kirliliğinin yaşanmadığı olay sonrası bölgede kurtarma çalışmaları yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Çelebi Mehmet Muş Ahmet Davutoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Cemal Hünal Hande Erçel Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Okan Buruk Mesut Özil Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kaza Türk Ankara Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beykoz açıklarında sürüklenen gemiyi kurtarma çalışmalarına gece saatlerinde ara verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 07:52:50. #1.15#
title