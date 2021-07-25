Beykoz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı
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Beykoz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Beykoz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne Beykoz İskelesine yanaştırıldı.

Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne Beykoz İskelesine yanaştırıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün (KEGM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Anadolu Kavağı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekne, KEGM-8 botumuzca yedeklenerek, Beykoz İskelesi'ne emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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