Beykoz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı
Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne Beykoz İskelesine yanaştırıldı.
Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne Beykoz İskelesine yanaştırıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün (KEGM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Anadolu Kavağı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekne, KEGM-8 botumuzca yedeklenerek, Beykoz İskelesi'ne emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür