Beykoz açıklarında çatışan 2 tekne kurtarıldı
AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Beykoz açıklarında çatışan iki teknenin kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Beykoz açıklarında çatışan iki teknenin kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Beykoz Umuryeri mevkisinde çatışan ve içinde 8 kişi bulunan, 8 metre boyundaki 2 tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Büyükdere ve İstinye'ye emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.
AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet