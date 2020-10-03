Beykoz açıklarında arızalanan 104 metrelik gemi kurtarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beykoz açıklarında arızalanan 104 metrelik gemi kurtarıldı

03.10.2020 11:55 | Son Güncelleme: 03.10.2020 11:58
Beykoz açıklarında arızalanan 104 metrelik gemi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Beykoz açıklarında arızalanan Liberya bandıralı kuru yük gemisinin kurtarıldığını duyurdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Beykoz açıklarında arızalanan Liberya bandıralı kuru yük gemisinin kurtarıldığını duyurdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Beykoz önlerinde makine ve dümen arızası nedeniyle tehlikeye maruz kalan NEW LEO isimli 104 metrelik kuru yük gemisi, güvenli bir şekilde Ahırkapı'ya demirletildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Vladimir Putin Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Halil Sezai Demet Akbağ Çağatay Ulusoy Seren Serengil
Spor Falcao Mbaye Diagne Sergen Yalçın Steven Gerrard Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Ateş Ekim İşgal Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beykoz açıklarında arızalanan 104 metrelik gemi kurtarıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 11:58:24. #1.15#
title