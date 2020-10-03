Beykoz açıklarında arızalanan 104 metrelik gemi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Beykoz açıklarında arızalanan Liberya bandıralı kuru yük gemisinin kurtarıldığını duyurdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Beykoz açıklarında arızalanan Liberya bandıralı kuru yük gemisinin kurtarıldığını duyurdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Beykoz önlerinde makine ve dümen arızası nedeniyle tehlikeye maruz kalan NEW LEO isimli 104 metrelik kuru yük gemisi, güvenli bir şekilde Ahırkapı'ya demirletildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür