Beykoz'a Yeni Hat: 15sd Sultaniye-Dudullu-İmes

Beykoz Belediyesi ve İETT işbirliğiyle yapılan çalışmalar neticesinde 15SD Sultaniye-Dudullu-İmes seferleri başlıyor.

Ümraniye Tepeüstü metro bağlantılı hat güzergahında işleyecek araç, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü ilk seferini yapacak.

İlçe sakinlerinin daha kaliteli ve konforlu, kolay ulaşım hizmeti alabilmesi için yeni hat, sefer ve durakların konulmasına önem verdiklerini ifade eden Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ilçe sakinlerinin mutluluğu için ulaşım yatırım ve çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Sefere başlayacak 15SD Sultaniye- Dudullu-İmes Hattı'nın güzergahı ise şöyle: Sultaniye- Beykoz Devlet Hastanesi- Dedeoğlu Köprüsü- Çubuklu- Kavacık Mezarlık- Kavacık Sapağı- Tepeüstü- Ihlamurkuyu- Cemil Meriç Mah.- Çayırönü- Dudullu- Yukarı, Dudullu- Modoko- İmes Bulvarı- Bayraktar Bulvarı - İSTANBUL