Beykoz'a 3,7 Kilometre Yürüyüş Yolu

Kanlıca'dan Paşabahçe'ye uzanan 3 bin 700 metrelik sahilde yapılan yaya yolu, bisiklet yolu ve iskeleler hizmete açıldı.





İstanbul Boğazı'na Çubuklu-Kanlıca arasında kazandırılan, bin 300 metre uzunluğu ve 10 metre genişliğindeki sahil yolu, balık tutma alanları ile bisiklet ve yürüyüş yolları, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.





-2 bin 400 metre ilave yol yapıldı





2015 yılında Çubuklu-Kanlıca sahil yoluyla başlayan projenin ikinci etabında sahilin Paşabahçe'ye kadar uzatılmasıyla kazıklar üzerinde toplamda 3 bin 700 metrelik sahil yolu kazanıldı.





Çubuklu iskelesinin arkasından başlayarak, 2,4 kilometre uzunluğundaki ve 10 metre genişliğindeki yeni yaya yolu, Çubuklu ve İBB Beykoz Sosyal Tesislerinin önünden geçiyor. Yeni yaya yolunda bisiklet ve yürüyüş yolu bulunuyor. Projede ayrıca balık tutanlarla, yürüyüş yapanların birbirini rahatsız etmemesi için balık tutma alanları yer alıyor.





"Beykozlular kesintisiz bir sahile kavuştu"





Projeyle ilçe sakinlerinin kesintisiz bir sahil şeridine kavuştuğunu vurgulayan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, şunları söyledi:



"İstanbul'un en uzun sahil şeridine sahip Beykoz'da ilçe sakinlerimiz düzenli alanların yetersiz olması nedeniyle sahilden yeterince yararlanamıyordu. Kanlıca-Çubuklu Sahil Yolu'nun yapılmasıyla Boğaz'ın güzelliğinin vatandaşlarımız tarafından yaşandığı nezih bir sahil şeridi ortaya çıktı. Paşabahçe etabının hizmete açılmasıyla 3 bin 700 metrelik bir alan halka kazandırıldı. Beykoz Meydanı ve Sahil Düzenleme Projesi ile benzer bir çalışma çok yakında başlayacak. Projeyi hayata geçiren İBB yetkililerine çok teşekkür ediyor, ilçemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."



Projenin üçüncü aşamasında ise Paşabahçe'den Beykoz'a kadar yüzer marinalar inşa edileceği belirtildi.