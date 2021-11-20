"Beykoz 2021 Sempozyumu" Tarihten Geleceğe Işık Tutuyor

BEYKOZ, İSTANBUL (Habermetre) - T. C. Beykoz Belediyesi Resmi Web Sitesi

İstanbul'un en eski ve köklü yerleşim yerlerinden Beykoz'un sanayiden tarıma, kültürel mirastan turizm ve edebiyata çok yönlü masaya yatırıldığı "Beykoz 2021 Sempozyumu" (19-20 ve 21 Kasım) alanında uzman 76 akademisyenin bilimsel tebliğiyle geleceğe ışık tutuyor.

Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen sempozyumla, yerel yönetim hizmetlerinin geliştirilmesi, ilçe sakinlerinin tarihi ve çağdaş gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi, ilçenin kalkınmasına dair potansiyel imkanların tespiti ve kurumun ilçe sakinlerinin mutluluğuna odaklanan vizyonuna katkı sunması amaçlanıyor.

İlki 2019 yılında başlatılan sempozyum serisinin 3. ve son halkası olan buluşma toplam 17 oturum, 76 konuşmacı ve 72 tebliğiyle bu yıl da arşiv belgeleriyle ilçe tarihini gözler önüne seriyor.

Salgın koşulları dolayısıyla fiziksel ortam yerine çevrim içi yapılan sempozyum akademi, kültür ve eğitim ve sivil toplum kuruluşları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

İstanbul'un özel bir ilçesi olan Beykoz, bu yılki organizasyonda, köklü yerleşim tarihinden, üretimini, edebiyatından çağdaş şehir kimliğini ve kültürünü oluşturan eşsiz suyolu "Boğaziçi" ana temasında ele alınıyor.

Boğaziçi ve Beykoz

Boğaziçi ekseninde ilçeye derinlikli bir bakış sağlayan sempozyumun 2. gününde akademisyenlerin Osmanlı arşiv belgeleri ışığında hazırlandıkları çalışma ve tebliğler izleyicilere hazine değerinde bilgiler sundu.

İlçe geçmişinin gün yüzüne çıktığı buluşmada; "Boğaziçi ve Beykoz", "Seyahatnameler ve Beykoz", "Boğaziçi ve Beykoz Yerleşme Tarihi", "Beykoz: İnsan, Mekan ve Üretim", "Beykoz: Tarih, Hat ve Musiki", "Sayılarla Beykoz I", "Beykoz Ormanlarının ve Yaban Hayatının Sürdürülebilirliği" ve "Sayılarla Beykoz II" başlıklı oturumlar yapıldı.

Gelecek Önerileri Sunuluyor

Akademisyenler hazırladıkları tebliğlerle ilçeye bilimsel ve geniş bir persfektif sunarken, ilçenin zengin kültürel ve tarihi birikimi ile mevcut potansiyelinden yola çıkarak geleceğine dair önerileri de dile getirildi.

Beykoz 2021 Sempozyumu 3. gününde Boğaziçi ve Edebiyat, kültürel miras ve sürdürülebilirlik, yaşama kültürü, emek ve üretim tarihi ile istihdam konularının konuşulduğu oturumlarla devam edecek.

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