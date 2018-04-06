Beyköy'de Servislere Sıkı Denetim

Beyköy'de Jandarma tarafından yapılan okul servisi denetlemelerinde fazla yolcu taşıyan ve araç muayenesi olmayan 4 servis aracı için işlem yapıldı, 3 araç trafikten men edildi.

Beyköy Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çocukların okula gidiş gelişlerinde güvenliği sağlamak için okul servislerinde denetim gerçekleştirdiler. Öğrencilerin huzur ve güvenli bir şekilde okula gidip gelmelerini sağlamak amacıyla Okul servislerine yönelik gerçekleştirilen uygulamada, 22 servis aracı kontrol edilirken, 4 araca, fazla yolcu taşıma ve muayene olmaması nedeniyle işlem yapıldı. Ayrıca denetimlerde 3 araç trafikten men edildi. - DÜZCE