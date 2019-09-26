Beykent Stadyumu'na görkemli açılış

26.09.2019 18:02

Yapımı Şehitkamil Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Beykent Stadyumu görkemli bir açılış töreniyle halkın hizmetine sunuldu. Açılışa, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu katıldı.



Beykent Mahallesi'nde yapımı kısa sürede tamamlanan Beykent Stadyumu açılışına; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gençlik, Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Ahmet Uzer, Derya Bakbak, Mehmet Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, Sermet Atay, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Hatice Merve Tatar, Gazişehir Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, ASFK Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Gözegir ile çok sayıda davetli katıldı.



Kompleksle ilgili katılımcıları bilgilendiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yapının toplam 12 bin 250 metrekare arsa üzerinde inşa edildiğini söyledi. Başkan Fadıloğlu, spor kompleksi içerisinde; 2 bin 200 metrekare 2 kapalı alan ve 8 bin metrekare suni çim saha, 60x105 metre ebatlarında BAL Lig'i standartlarına uygun futbol sahası, 420 seyirci kapasiteli kapalı tribün, basın ve VİP tribünü, bay-bayan fitness ve jimnastik salonları, bay-bayan soyunma odaları, duş ve WC'ler, idari bürolar, her takım için ayrı ayrı futbolcu antrenman salonları, 4 adet futbolcu soyunma, duş ve WC'ler, ilkyardım ve müdahale odası, hakem odaları, idari bürolar, VİP bekleme salonu ve kafeterya ile 100 araçlık açık otopark bulduğunu aktardı.



Açılışta söz alan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Antep'in bölgenin parlayan bir spor merkezi olması yönünde hedef belirlediklerini kaydeden Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:



"Bugün gazi şehir Antep'te olmak bizler için ayrı bir gurur, ayrı bir mutluluk. Elbette Şehitkamil'de bir açılış sevincine ortak olmak, bizim için ayrı bir mutluluk kaynağıdır. Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına tebriklerimi, teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güzel tesisin; halkımıza, gençlerimize, yarınlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Antep'in bölgenin parlayan bir spor merkezi olması noktasındaki hedefler bizler için gerçekten çok önemlidir. Bu hedeflerin gerçekleşmesi hamdolsun çok ciddi mesafeleri el birliğiyle kat ediyoruz."



Şehrimize bu güzel tesisi kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum



Gerçekleştirilen yatırımlar ve yürütülen çalışmalar neticesinde sporun başkenti olma yolunda hızla ilerlediklerini dile getiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Şehitkamil Belediyemize, kıymetli Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na şehrimize bu güzel tesisi kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Allah, bu şehirde taş üstüne taş koyandan razı olsun. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde spor kenti olma, sporun da başkenti olma noktasında hızla ilerliyoruz. Şehitkamil Belediyemiz, Şahinbey Belediyemiz, Büyükşehir Belediyesi olarak sporun, sporcunun emrindeyiz, hizmetindeyiz" şeklinde konuştu.



En iyi yatırım, gençliğe yapılan yatırımdır



Gençliğe, spora verdiği destek ve gerçekleştirdiği yatırımlardan dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise şunları söyledi:



"Bu güzel stadyumun, şehrimize ve özellikle gençlerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Ülkemizin ve şehrimizin daha iyi noktalara ulaşması için bu eserler çok önemli şaheserlerdir, önemli kilometre taşlarıdır. Gençlerimiz, kötü alışkanlıklara bulaşmasın diye sabah okula gitsin, okul sonrası da sporla iştigal etsin, kendini maddi ve manevi olarak daha iyi yetiştirsinler diye bu tesisleri başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, merkezi hükümet ve belediyeler değerli halkımızın hizmetine sunuyor. Bizim düşüncemizde, yarışımızda gençler, ülkemizin geleceğidir ve en iyi şekilde yetişmeleri bizim boynumuzun borcudur. En iyi yatırım, gençliğe yapılan yatırımdır. Çünkü geleceğimiz, gençlerdir. Gençlerimiz, ay-yıldızlı bayrağımızı daha yukarılara ulaştıracaktır. O yüzden bu yatırımlarından dolayı çok değerli Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na çok teşekkür ediyorum. Her zaman gençliğe, spora verdiği destek için de kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum."



Hedef olimpiyat şampiyonu yetiştirmek



Tüm katılımcılara teşekkür ederek başladığı konuşmasında spor alanında yürüttükleri çalışmaları rakamsal verilerle detaylı bir şekilde anlatan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak göreve geldiğimiz andan itibaren belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde de şehrimiz adına farklılıklar oluşturmaya gayret gösterdik. Göreve geldiğimiz andan bu ana kadar yapılan tesislerin sayısını arttırıyoruz. Spor konusunda hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Nasıl ki bugünden önce dünya şampiyonu yetiştirdiysek inşallah bundan sonra da olimpiyat şampiyonu sporcular çıkartırız" ifadelerini kullandı.



ASFK Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Gözegir, açılış öncesi spora ve sporcuya sağladığı katkılardan dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür plaketi takdim etti.



Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılan Beykent Stadyumu resmi açılışı gerçekleştirildi. Tüm protokol üyeleri, açılışın ardından tesisi gezdi. Protokol üyeleri tarafından yapılan penaltı atışları, renkli anlara sahne oldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA