Beykent İletişim Günleri'nin 4'üncüsü başlıyor
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Beykent İletişim Günleri'nin 4'üncüsü başlıyor

Beykent İletişim Günleri'nin 4'üncüsü başlıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Beykent İletişim Günleri" 31 Mayıs Pazartesi ve 1 Haziran Salı günlerinde gerçekleştirilecek.

Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Beykent İletişim Günleri" 31 Mayıs Pazartesi ve 1 Haziran Salı günlerinde gerçekleştirilecek.

İletişim Günleri'nin bu yılki teması "Dijital Çağ ve Yeni İletişim Düzeni" olarak belirlendi. İletişim dünyasından ünlü isimlerinin katılacağı söyleşi ve toplantıların birinci gününde; TRT Muhabiri gazeteci Elif Akkuş ile TRT kameramanı İsmail Dostoğlu konuk olacak. İki deneyimli isim, habercilerin savaş şartlarında zorlukları ve bu zorluklar karşısında ekip olmanın önemini anlatacak.

Birinci günün devamında, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal ile WWF Türkiye Kurumsal İş birlikleri ve Kaynak Geliştirme Müdürü Simge Abay'ın katılım sağlayacağı "Kurumsal İletişimin Dünü Bugünü ve Geleceği" konusu masaya yatırılacak. Pandemi sonrası iş dünyasının nasıl bir yol alacağı ve geleceğin mesleklerinin tartışılacağı bir diğer toplantıda ise YMA Gelişim Platformu Kurucusu Yasemin Merih Alparslanoğlu konuk olacak.

İletişim Günleri'nde Slot Medya'dan Ümit Oktay Aymelek ile Murat Sercan Subaşı ve BBC Türkçe Video Muhabiri Ege Tatlıcı "Video Muhabirliği ve Görsel Hikaye Anlatıcılığı" üzerine deneyimlerini paylaşırken, dijital oyun dünyasına ilişkin olarak Dr. Onurcan Albayrak, "Fantastik Rol Yapma Oyunlarında Görselleştirme ve Tasarım" başlığı ile önemli değerlendirmelerde bulunacak.

"Dijital Çağ ve Yeni İletişim Düzeni" başlıklı ulusal sempozyum 1 Haziran Salı günü yapılacak. Gazetecilikten halkla ilişkiler ve reklamcılığa, dijital oyunlardan dijital diplomasiye kadar yeni ve farklı konuların tartışılacağı sempozyum hakkında ayrıntı bilgi üniversitenin internet sitesinden edinilebilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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