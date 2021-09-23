Beykan Şimşek, kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Göztepeli Beykan Şimşek, Atakaş Hatayspor maçındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. TFF Hukuk Müşavirliği ayrıca Yukatel Kayserispor'u Galatasaray maçındaki saha olayları ve talimatlara aykırı hareketler nedeniyle PFDK'ya sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararlar şöyle:

YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü futbolcusu TALHA SARIARSLAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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