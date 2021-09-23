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Beykan Şimşek, kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beykan Şimşek, kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Göztepeli Beykan Şimşek, Atakaş Hatayspor maçındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Göztepeli Beykan Şimşek, Atakaş Hatayspor maçındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. TFF Hukuk Müşavirliği ayrıca Yukatel Kayserispor'u Galatasaray maçındaki saha olayları ve talimatlara aykırı hareketler nedeniyle PFDK'ya sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararlar şöyle:

"1- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü futbolcusu BEYKAN ŞİMŞEK'in 22.09.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 23.09.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü'nün 22.09.2021 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/8 maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca PFDKA'ya sevkine,

YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü futbolcusu GUSTAVO CAMPANHORO'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-ç maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü futbolcusu MUHAMMED EREN ARIKAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 4/3 maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü futbolcusu TALHA SARIARSLAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Beykan Şimşek, kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi - Haberler Spor
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