BEYKAM 9 ayda 285 kişiye istihdam sağladı

25.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:00

Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi (BEYKAM), Nisan 2019 tarihinden itibaren dokuz aylık süreçte toplamda 22 bin 504 kişiyi ilgili pozisyonlara yönlendirerek 285 kişiye istihdam sağladı.



Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi (BEYKAM), iş verenler ve iş arayanları bir araya getirerek ilçedeki işsizliğin giderilmesine büyük ölçüde katkı sunuyor. İşsizliğe çözüm bulabilmek amacıyla çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiren BEYKAM aynı zamanda, iş yerlerinin istihdam kapasitesini artırmak için de çaba harcıyor. BEYKAM'a başvuran vatandaş veya işverenin talepleri alınarak, en kısa zamanda yanıt veriliyor. Aktif eşleştirme sistemiyle, iş verenin iş gücü talebi alındıktan sonra başvuru gelmesi beklenmeden, talepler ilan ediliyor. Hızla kriterleri eşleşen adaylara çağrı, sms ve e-posta yoluyla ulaşılıyor ve doğru kişi bulunana kadar bu aktif süreç işlemeye devam ediyor.



BEYKAM, dokuz aylık süreçte 285 kişiye istihdam sağladı



Nisan 2019 tarihinden itibaren dokuz aylık süreçte toplamda 22 bin 504 kişiyi ilgili pozisyonlara yönlendiren BEYKAM, 6 bin 760 kişiyle yüz yüze mülakat yaparak, 285 kişiye de istihdam sağladı. Personel taleplerini vatandaşların eğitimlerine, deneyim ve talep edilen iş pozisyonu uygunluğuna göre iş verenlere yönlendiren BEYKAM'da ayrıca; Seçme Yerleştirme Hizmetleri, Kariyer Danışmanlığı Hizmetleri, Genç İşsizlere Sunulan Rehberlik Hizmetleri, Kadın İşsizlere Yönelik Projeler, Engelli İşsizlere Yönelik Fuarlar, Kariyer Temalı İnternet Portalı, İşverenlere İstihdam Teşvikleri ve Projeler Danışmanlığı ile İşverenlere Toplantı Salonu ve Birebir Görüşme Alanı Tahsisi Hizmetleri de sunuluyor.



"Ayda ortalama 53 kişiye iş imkanı"



Kariyer Merkezi'nin İstanbul'un en aktif çalışan merkezlerinden biri olduğunu belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık; "Zaman zaman, diğer ilçelerden de talep alıyoruz. İBB ile kuracağımız Bölge Koordinasyon Masaları'mızla birlikte, gençlerin iş bulmalarına olanak sağlayacağız. Kariyer Merkezi'nde, her gün ortalama 264 vatandaşımızın CV'lerini nasıl dolduracaklarına varıncaya kadar gerekli desteği vererek, işe yönlendirilmelerini sağlıyoruz. Ayda ortalama 53 kişiye iş buluyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA