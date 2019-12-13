Beyinde yeme dürtüsünü değiştiren özel bir devre keşfedildi

13.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:02

Modern dünyanın en büyük sorunlarından biri olan obeziteye karşı Amerikalı bilim insanları çözümü beyinde buldu.



Farz edin ki kilolusunuz ve fazlalıklarınızdan kurtulmak için rejim yapıyorsunuz. Fakat bir sinema salonunda karşılaştığınız patlamış mısır kokusu tüm çabalarınızı suya düşürüyor. Aldığınız bu kokuya dayanamayıp bir anda büyük bir külah siz de satın alıyorsunuz ve avuç avuç yemeye başlıyorsunuz... Euronews.com'da Görüntüle