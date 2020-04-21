Beyinde Aşırı Alkol Tüketimini Kontrol Eden Bölge Keşfedildi
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Teknoloji

Beyinde Aşırı Alkol Tüketimini Kontrol Eden Bölge Keşfedildi

Güney Caroline Tıp Fakültesinden bilim insanları, aşırı alkol tüketimi ile beyin arasındaki bağlantıyı araştıran bir

21.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:53
Beyinde Aşırı Alkol Tüketimini Kontrol Eden Bölge Keşfedildi

Güney Caroline Tıp Fakültesinden bilim insanları, aşırı alkol tüketimi ile beyin arasındaki bağlantıyı araştıran bir çalışma yaptı. Bu çalışma sonucunda beyinde aşırı alkol tüketimini kontrol eden bölge keşfedildi.

Araştırma ekibinin yaptığı çalışmada, aşırı alkol tüketiminin özellikle ergenlik ve üniversite yıllarında ortaya çıktığı ve bunun da alkolizm riskini 10 kat arttırdığı ortaya çıktı. Yapılan çalışmanın amacı, beyinde alkol tüketimini etkileyen bölgeyi bularak alkol tüketimini azaltmaktı.

Aşırı alkol tüketimine opioid reseptörleri neden oluyor

Charleston Alkol Araştırma Merkezi yöneticisi Howard C. Becker'in liderliğinde yapılan çalışmada opioid reseptörleri üzerinde araştırma yapıldı. Uyuşturucu madde kullanımı, bağımlılıklarla ilgili olan bu bölge üzerinde keyif hissi yaratıyor ve bu nedenle bu tarz maddeler bağımlılık yapıyor.

Alkol alındığı zaman da opioid reseptörleri devreye girerek bireylerin bu durumdan keyif almalarını sağlıyor. Ancak içtikten sonra mide bulantısı, baş ağrısı gibi geri çekilme etkileri yaşanabiliyor. Bu etkiler görüldüğü zaman kappa opioid reseptörleri devreye girmiş oluyor. Kappa opioid reseptörlerinin aşırı alkol tüketimine yol açabileceği düşünülüyor.

Alkol tüketiminin kappa reseptörleri üzerindeki etkisine bakıldığında bu reseptörleri kapamak, alkol tüketiminin tamamen önüne geçilmesini sağlamasa da en azından normal seviyelere çekilmesine yardımcı olabilir.

Kaynak: Tamindir

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