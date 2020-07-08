Beyin Yiyen Amip Türkiye'de de Var! Profesör Açıkladı
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Beyin Yiyen Amip Türkiye'de de Var! Profesör Açıkladı

Beyin yiyen amip Türkiye'de var mı? Beyin yiyen amip nedir? Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.

Beyin Yiyen Amip Türkiye'de de Var! Profesör Açıkladı
08.07.2020 12:44 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:47

Beyin yiyen amip Türkiye'de var mı? Beyin yiyen amip nedir? Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, beyin yiyen amip'in insanlara sudan bulaştığını söyledi ve Türkiye'de de bazı amip türlerinin görüldüğünü açıkladı.

Beyin Yiyen Amip Türkiye'de Var Mı?

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Güneydoğu'da görülen, bağırsakları etkileyen, bazen kana da geçip organları da etkileyen amip, bizde çok yaygın, özellikle yaz aylarında görülüyor. Ama dünyanın değişik bölgelerinde başka amipler de var. Bu amip de daha çok ABD'de görülen, uzun zamandır bilinen ve daha çok sudan insanlara buluşan bir amip. Beyin dokularını tutuyor, nadir vakalar şeklinde Amerika'da her sene görülüyor."

Ceyhan beyin yiyen amip vakasının 2017 yılında görüldüğü özellikle veterinerlik fakültelerinin yaptığı çalışmaların olduğunu belirtti. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Birçok ili kapsayan sularda bu etkenlerin araştırıldığı çalışmalarda da rapor edilmiş. Yani Türkiye'de de var; ama çok sık görülen bir hastalık değil. Olduğu zaman genellikle beyin zarları ve beyin dokusunu tutan; ama erken tanı konulduğunda tedavi edilebilen bir hastalık. Sulardan bulaşıyor, henüz insandan insana bulaştığı belirtilmemiş "

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Kaynak: Tamindir

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