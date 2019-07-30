Beyin yiyen amip bakterisi su parkında yüzen adamın ölümüne neden oldu
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaletinde bir adam serinlemek ve eğlenmek için girdiği su parkında burnundan su aldı ve vücuduna çok ender rastlanan Naegleria bakterisi bulaşınca hayatını kaybetti.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaletinde bir adam serinlemek ve eğlenmek için girdiği su parkında burnundan su aldı ve vücuduna çok ender rastlanan Naegleria bakterisi bulaşınca hayatını kaybetti.
"Beyin yiyici amip" olarak bilinen bu tek hücreli bakteri sığ tatlı sularda bulunuyor. Normal ısıda ölümcül olmayabilen bakteri genellikle bulantı, baş dönmesi ve kusmaya neden olurken suyun ısısı artarsa son derece tehlikeli hale geliyor ve bulaştıktan kısa süre sonra öldürüyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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