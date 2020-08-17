Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Altun "balıklama atlayış"ın risklerine dikkati çekti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Altun "balıklama atlayış"ın risklerine dikkati çekti

Medicana Samsun Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Adnan Altun, derinliği belli olmayan sulara yüksekten atlamanın büyük risk taşıdığını belirtti.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Altun
17.08.2020 17:53 | Son Güncelleme: 17.08.2020 17:53

Medicana Samsun Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Adnan Altun, derinliği belli olmayan sulara yüksekten atlamanın büyük risk taşıdığını belirtti.

Altun, yaptığı yazılı açıklamada, denizde ve derinliği belli olmayan sığ sularda yüksekten atlamanın büyük tehlikeler doğurduğunu vurguladı.

"Deniz ve derinliği olmayan sulara yüksekten atlamak büyük bir risk. Suya atlarken yapılan bir hata boyun kemiğinin kırılmasına, ardından da omurilik yaralanmasına neden olabilir." ifadesinde bulunan Altun, şöyle devam etti:

"Balıklama atlamak, su derinliği iki metreden az ise oldukça tehlikelidir. Başın elden önce suyun tabanına çarpması nedeniyle boyun kemiklerinde kırılmalar oluşabilir. Kırık, omurga içinden geçen omuriliği zedeleyebilir ve çoğu zaman kopartabilir. Omurilik hasarlarının en tehlikeli olduğu yer boyun bölgesinde olanıdır."

Başın ani olarak suyun tabanına çarpması ile sonrasında ani ölümler veya ömür boyunca kalacak tam felçlerin olabildiğine de dikkati çeken Altun, balıklama dalma sonrasında boyun hasarı oluşmasa bile başın sert zemine çarpması nedeniyle ani bilinç kaybı gelişmesi sonucu çok iyi yüzme bilenlerin bile boğulduklarını aktardı.

Yanlış ilk yardım daha kötü sonuçlar doğuruyor

Boyun travması geçirdiği bilinen ya da şüphe edilen kişilerin, boyun bölgesi sabit hale getirilerek, mümkün olduğunca kısa sürede tam donanımlı bir sağlık merkezine ulaştırılması gerektiğini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Hızlı hareket etme endişesi ile hastalara daha çok zarar verebilecek transfer şekillerinden kaçınılmalı, hastanın mevcut olan pozisyonu uzman bir hekim tarafından görülene kadar korunmaya çalışılmalıdır. Bulanık göl suları ve sonradan doldurulan kıyılarda risk oldukça yüksektir. Özellikle taş ve kaya gibi zemin yapısı düzensiz sulara balıklama dalmak büyük risktir."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu Güncel
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu Magazin
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü 3. Sayfa
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam 'Arap zamkı' sayesinde sağlığına kavuştu 3. Sayfa
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu
Taksiciler arasında 'yolcumu aldın' kavgası çıktı! 3. Sayfa
Taksiciler arasında "yolcumu aldın" kavgası çıktı!
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı Ekonomi
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence 'George Floyd' muamelesi! Dakikalarca boynuna bastırıldı
Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence "George Floyd" muamelesi! Dakikalarca boynuna bastırıldı
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 472,6 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 472,6 liradan işlem görüyor
Lukaşenko, Belarus'ta yeni seçim talebini kabul etti
Lukaşenko, Belarus'ta yeni seçim talebini kabul etti
Son Dakika: Beşiktaş, Bernard Mensah ile resmi sözleşme imzaladı
Son Dakika: Beşiktaş, Bernard Mensah ile resmi sözleşme imzaladı
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti
Kadıköy'ü saran lağım kokusu vatandaşı ve esnafı isyan ettirdi
Kadıköy'ü saran lağım kokusu vatandaşı ve esnafı isyan ettirdi
30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var
30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var
Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi
Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi
Quique Setien ile yollarını ayıran Barcelona, Ronald Koeman'ı teknik direktörlüğe getirdi
Quique Setien ile yollarını ayıran Barcelona, Ronald Koeman'ı teknik direktörlüğe getirdi
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı
Batman'da HDP'den istifa eden 2 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Batman'da HDP'den istifa eden 2 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar, sözleşme imzalamak için Fransa'ya uçtu
Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar, sözleşme imzalamak için Fransa'ya uçtu
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı
Feci kaza! Motosikletinin kontrolünü kaybeden genç, arkadaşıyla beraber yola savruldu
Feci kaza! Motosikletinin kontrolünü kaybeden genç, arkadaşıyla beraber yola savruldu
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı
Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı
Savunmanın devleri listesi Defense News Top 100'e 7 Türk şirketi girdi
Savunmanın devleri listesi Defense News Top 100'e 7 Türk şirketi girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Yaşar Güler Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Serdar Ortaç Demet Akalın Tamer Karadağlı
Spor Metin Oktay Gökhan Gönül Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Bakan Bursa Adana
Şu an buradasınız: Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Altun "balıklama atlayış"ın risklerine dikkati çekti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 17:56:32. #1.14#
title