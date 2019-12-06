Beyin ve omurilik damar hastalıklarına neştersiz tedavi

06.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:30

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölümünden Prof. Dr. Erol Akgül, "Girişimsel nöroradyoloji ile klasik açık cerrahi yerine, yüksek teknoloji ve görüntüleme teknikleri kılavuzluğunda beyin ve omurilik damar hastalıklarının tedavisini sağlayabiliyoruz." dedi.

Akgül, yaptığı yazılı açıklamada, beyin ve omurilik damar hastalıklarının tedavisinde girişimsel nöroradyolojinin önemine işaret etti.

Girişimsel nöroradyoloji ile klasik açık cerrahi yerine, yüksek teknoloji ve görüntüleme teknikleri kılavuzluğunda beyin ve omurilik damar hastalıklarının tedavisinin sağlandığını aktaran Akgül, "Altı yıllık tıp fakültesi ve dört yıllık asistanlık eğitimini tamamlayarak uzman olan radyoloji hekimlerinin girişimsel nöroradyolog olabilmeleri için ek olarak 2-3 yıllık eğitim programını tamamlamaları gerekir. Uzun ve uğraşlı bir eğitim gerekliliği nedeniyle girişimsel nöroradyoloji ile ilgilenen hekim sayısı dünyada ve ülkemizde oldukça kısıtlı." bilgisini verdi.

Girişimsel nöroradyolojide temel görüntüleme yöntemi ve tedavide kullanılan yöntemin anjiyografi olduğuna işaret eden Akgül, şu değerlendirmelerde bulundu:

"1990'lı yıllardan sonra, teknolojik gelişime paralel olarak bu alanda hızlı değişimler yaşandı. Bunun sonucunda uygulama alanı genişlemiş ve bu

yolla tedavi edilebilen hastalıklar çeşitlilik kazandı. Girişimsel nöroradyolojiyle beyin

anevrizması (baloncuk), beyin arteriovenöz malformasyonu (AVM; beyin damar yumağı), dural arteriovenöz fistül/malformasyon (dural AVF)/karotikokavernöz fistül, atardamar

darlıkları (beyin içinde ve boyunda), akut inme (stroke; ani gelişen felç) ve tümör embolizasyonu (damar tıkama) tedavi edilebiliyor."

Kaynak: AA