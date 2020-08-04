Beyin tümörünü yenen Devrim, yetenekleriyle dikkatleri çekiyor Henüz 6 yaşındayken beyninde tümör olduğu fark edilerek birçok beyin ameliyatı olan Devrim, 18 yaşına gelmeden özel yetenekleriyle dikkat konusu oluyor.

Henüz 6 yaşındayken beyninde tümör olduğu fark edilerek birçok beyin ameliyatı olan Devrim, 18 yaşına gelmeden özel yetenekleriyle dikkat konusu oluyor. Devrim, film ve çizgi film karakterlerinin sesini çıkarmasının yanı sıra tersten okuma ve özel hareketleriyle de gözleri üstüne çekiyor.

Devrim Kadir Önal (17), Uşak'ta özel bir iyileştirme merkezinde öğrenim gören bir öğrenci. Henüz 6 yaşındayken beyninde çıkan tümör sonucunda 11 yılda 5 riskli beyin ameliyatı geçirdi. Başından dramatik olaylar geçen Devrim, yaşadıklarının aksine hayata neşeyle bağlanarak, kendisine has özel yetenekleriyle çevresindeki vatandaşların dikkatini çekiyor. Bulunduğu çevreye enerji katan Devrim, dizi ve çizgi film karakterlerinin taklitlerini yapabiliyorken farklı hayvanların da seslerini çıkarabiliyor. Karakter ve hayvan sesleri çıkarabilen Devrim, robot hareketleri yapmasının yanı sıra beatbox gibi hiçbir müzik aleti kullanmadan ağız ve dudak hareketleriyle müzik oluşturuyor.

17 yaşındaki genç Devrim, İhlas Haber Ajansı (İHA) kameralarına yeteneklerinden bahsetti. Devrim Kadir Önal, "Film ve çizgi film karakterlerinin seslerini çıkarabiliyorum. Her şeyi tersten okuyabiliyorum. Böyle değişik yeteneklerim var. Çevremdeki insanlar yaptıklarımı yapmaya çalışıyor genellikle, bana özeniyorlar ama maalesef ki birçoğu yapamıyor" dedi.

"3,5 yaşında okumayı kendiliğinden öğrendi"

Devrim'in babası Ali Önal ise, Devrim'in özel bir çocuk olduğunu belirterek okuma yazmayı 3,5 yaşında kendisinin öğrendiğini belirtti. Ali Önal, "Devrim özel, ayrı bir çocuk. 6 buçuk yaşında şans eseri beyin tümörü olduğunu öğrendik. Şu anda 18 yaşına girmek üzere. Ayrı bir yeteneği var. IQ'sünün fazla olduğunu öğrendik. 3,5 yaşında okumayı Devrim kendiliğinden öğrendi. Bunlara bizler de şaşırdık. Hatta eğer ameliyat olmasaydı bir dizide oynayacaktı ama tam bir hafta kaldı, her şey hazırlandı, anlaşma sağlandı ve yarıda kaldı. Sonra ameliyat oldu. Özel bir yeteneği var. Herkese karşı bir sevimliliği var. Örneğin oturduğumuz semtte yüzde 50'si beni tanırken yüzde 100'ü Devrim'i tanır. 'Devrim'in annesi, Devrim'in babası' derler bize" dedi.

Devrim'in özel ders aldığı iyileştirme merkezinden öğretmeni Niyazi Lot ise, "Devrim'i gördüğünüz anda sizin de içinizde enerji dolmaması imkansız. Devrim yaklaşık 8-10 yıldır özel öğrenim alan bir öğrencimiz. Gurur duyduğumuz bir öğrenci. Kendisinin zaten diğer insan ve öğrencilerden ayıran özellikleri var. Taklit ve ses yetenekleri. Devrim bizleri inanılmaz pozitif etkiliyor. Arkadaşlarıyla da arası çok iyi. Genelde çocuklarla çok iyi anlaşıyor. 'Devrim abi' diye peşinde dolaşıyorlar. Hayat dolu bir çocuk. Kendisi de uyumlu ve pozitif şekilde etkiliyor" ifadelerini kullandı. - UŞAK

Kaynak: İHA