Beyin tümörünü yendi, kanserli çocuklar için çanta satıyor

İZMİR'de beyin tümörünü yenen lise öğrencisi Ceylin Kubalı (17), kanser tedavisi gören çocuklar için çanta-cüzdan gibi el ürünü eşyalar üretiyor. Sosyal medya üzerinden satılan ürünler, kansere yakalanan dar gelirli ailelerin çocuklarının tedavisinde kullanılıyor.

Lise öğrencisi Ceylin Kubalı, 2017 yılının ocak ayında sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvurdu. Tetkiklerin ardından beyninde tümöre rastlanan Kubalı'ya kanser teşhisi konuldu. İzmir'deki bir hastanede ameliyat edilen Ceylin Kubalı, ışın tedavisi için ABD'nin Memphis kentindeki bir araştırma hastanesine gitti. Yaklaşık 1,5 yıl tedavi gören Kubalı, 2 ay komada kaldı. Bir dönem konuşma güçlüğü çeken, yürüyemeyen ancak pes etmeyen Kubalı, kemoterapi ve radyoterapi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

AMERİKA'DA GÖRDÜ TÜRKİYE'DE UYGULADI

ABD'de Memphis kentindeki hastanede gönüllülerden etkilenen Kubalı, Türkiye'ye döndüğünde kanserle mücadele eden dar gelirli ailelerin çocukları için çalışma yapmaya karar verdi. Hala fizik tedavi gören, hareket kabiliyeti ve denge sorunları yaşayarak ellerinde titreme devam eden Kubalı, çanta ve cüzdan gibi ürünler yapmaya başladı. Yaptığı el emeği ürünleri 'ceylins handmade' adlı sosyal medya hesabında paylaşan Kubalı'ya, pek çok yardımsever destek oldu. Ceylin Kubalı'nın sattığı el işi ürünlerden elde ettiği gelir, İzmir Hasta Çocuk Evleri'nin destek verdiği ailelerin kanser hastası çocukları için kullanılıyor.

Amerika'daki tedavisinin ardından Türkiye'ye döndüğünde gönüllü olarak kanser hastası çocuklar için çalışmaya başladığını belirten Kubalı, "Zorluk çeken çocuklara yardım etmem gerektiğini düşündüm. ilk başlarda sosyal medya hesabımda ürünleri paylaşmaya başladım. Eski kotları ve eski çarşafları değerlendirdim çeşitli ürünlere dönüştürdüm. Kazandığım tüm geliri de İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği'ne bağışlıyorum" dedi.

'CEYLİN, YAŞINDAN BÜYÜK BİR PROJEYE ADIM ATTI'

İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Sevil Ozan, "Ceylin, yaşından büyük bir projeye adım attı. Hem kendisi gibi kanser tedavisi gören çocuklara umut oldu hem de onların da bir şey yapabileceklerini kanıtladı. Bizim derneğimizi seçtiği için çok mutluyuz. Hasta çocuklarımızın kaldığı evlerimizde tadilat yaptırmaya karar vermiştik. Ceylin'in bağışladığı bu gelirlerle tadilatın bir kısmını karşıladık. Destek çok önemli, önemli olan maddiyat değil. 'Kanser öldürmez, umutsuzluk öldürür' lafı gerçekten çok doğru. Umuda ne kadar sarılırsanız o kadar yaşama sevinciniz oluyor. Ceylin, koca bir denizde bir damla. Bu damla da herhalde bir okyanusa dönüşecek. O kadar çok sevenleri ve takip edenleri var ki. Ben ona çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe ADAR