Beyin Tümöründen Vefat Eden Polis Toprağa Verildi
Sivas'ta beynindeki tümör nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru Sebahattin Balcı, memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde defnedildi.
Sivas'ta beynindeki tümör nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru Sebahattin Balcı, memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde defnedildi.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 34 yaşındaki polis memuru Sebahattin Balcı, 3 yıl önce konulan beyin tümörü teşhisi nedeniyle tedavi gördüğü Sivas Cumhuriyet Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hayatını kaybetti.
Cenazesi, memleketi Erbaa ilçesine getirilen Balcı için Mevlana Mahallesi Sururi Say Caddesi'ndeki babaevinde helallik alındı.
Yeni Cami'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Balcı, ilçeye bağlı Karayaka beldesinde toprağa verildi.
Cenazeye Balcı'nın ailesi, yakınları ile Sivas İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mesut Önal, Erbaa İlçe Emniyet Müdürü Hasan Tahsin Çimen, Balcı'nın meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.