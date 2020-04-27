Beyin travması geçiren şarkıcı aylar sonra sevenleriyle buluştu Geçtiğimiz aylarda geçirdiği trafik kazasından sonra beyin travması geçiren şarkıcı Gökhan Akar, aylar sonra sevenleriyle canlı yayında buluştu

Snob Magazin'in haberine göre; Uzun bir aradan sonra sevenlerin karşısına çıkan şarkıcı, zor günleri geride bıraktı. Şarkıcı, tüm dünyayı etkisi altına alan koronovirüs salgını nedeniyle sosyal medya üzerinden canlı yayın konseri yaptı.& ;

'Sizlerle buluşacağım günü iple çekiyorum'

Sevenlerin karşısına uzun bir aradan sonra geçme heyecanını yaşayan Akar, "Benim için zor geçen bir süreçti. Tam sizlerle buluşacaktım ama bu salgın engeline takıldık. Sizleri o kadar çok özledim ki... Şu zor günler mutlaka geçecek. Sizlerle buluşacağım günleri iple çekiyorum" diye konuştu.



