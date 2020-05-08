"Beyin pili ile parkinson hastalığınızı yenebilirsiniz"
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"Beyin pili ile parkinson hastalığınızı yenebilirsiniz"

'Beyin pili ile parkinson hastalığınızı yenebilirsiniz'
08.05.2020 10:15 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:18

"Beyin pili ile parkinson hastalığınızı yenebilirsiniz" Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Sevda Erer Özbek, beyin pili yani derin beyin stimulasyonu sayesinde, ileri evre parkinson hastalık belirtilerinin kontrol altına alınabileceğini söyledi.

"Beyin pili ile parkinson hastalığınızı yenebilirsiniz"

BURSA - Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Sevda Erer Özbek, beyin pili yani derin beyin stimulasyonu sayesinde, ileri evre parkinson hastalık belirtilerinin kontrol altına alınabileceğini söyledi.

Beyin pili yönteminin ileri evre parkinson hastalarında cihaz destekli tedavilerden biri olduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Sevda Erer Özbek, "Özellikle 5 yılını tamamlamış, 70 yaş altı hastalarda, ilaçlara bağlı yan etkiler yaşandığında veya ilaçların yetmediği durumlarda tercih edilen oldukça etkili bir yöntemdir. Bununla birlikte beyin pili için hastaların uygun olması gereken önemli kriterler vardır. Özellikle ileri yaş, beyinde erime, bunama, beyin damar hastalıkları olanlarda pil yerine diğer cihaz destekli tedavileri tercih ediyoruz" dedi.

Erken teşhis ve erken tedavi konusuna da vurgu yapan Dr. Özbek, "Hastalığı durduramasak da gidişatı yavaşlatabilme ve günlük yaşam aktivitelerini kolaylaştırma imkanı sağlıyoruz. Dolayısıyla erken teşhis için, hastalarımızın el titremeleri, omuz ağrıları, hareket kısıtlığı gibi şikayetleri olduğunda bir hekime mümkünse bir nörolog doktora başvurmaları gerekmektedir. Teşhis konduktan sonra ilk 5 yıl uygun ilaç tedavileri esastır. Ne zaman ilaçlara bağlı yan etkiler, ya da ilaçların yetersiz kaldığı durumlar olursa cihaz destekli tedavilere geçiş önerilmektedir" diye konuştu.

Beyin pili takıldıktan sonraki aşamada ise pil ayarlarının çok önemli olduğunu belirten Erer Özbek, "Çünkü pil yerleştirildikten sonra ilacı bırakamıyoruz. Sadece çoklu ilaçları azaltma yoluna gidiyoruz. Pil takıldıktan ortalama 1-2 hafta sonra hastanın stimulatörünü açıyoruz. Sonrasında ilk aylarda ayda 1 kez, daha sonrasında 3-6 ayda 1 kez aralıklarla stimulatör ayarlarını yapıp ilacı en az doz ve sıklığa azalmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Beyin pili tedavisi uygulanan 53 yaşındaki parkinson hastası ile ilgili de bilgi veren Erer Özbek, "Yaklaşık 10 sene önce şikayetleri başlayan ve son 2 yıldır ilaçların fayda sağlamaması sebebiyle pil takılan hastamızda ameliyata karar verirken, nörolog, beyin cerrahı, psikiyatri uzmanı ve radyolog hekim arkadaşlarımızdan oluşan bir ekiple bir araya geldi. Hastanın uygun olup olmadığını tartışarak karar verdik. Hastanın yaşı, ruhsal durumu ve beyin görüntülemelerinin de normal olması sonucu ameliyatı gerçekleştirdik. Şu an pil ayarı için bize geldi" dedi.

Operasyon geçiren hasta ise, işlem öncesiyle sonrası arasında büyük fark yaşadığını ve hızlı düzelmeye kendisinin bile inanamadığını söyledi.

'Beyin pili ile parkinson hastalığınızı yenebilirsiniz'

Kaynak: İHA

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