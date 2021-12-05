BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞEN ÜNİVERSİTELİ HATİCE, ORGANLARIYLA HAYAT VERDİ

PAMUKKALE, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde 20 Kasım'da otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Hatice Bilaloğlu'nun bağışlanan kalp ve karaciğeri İzmir'e gönderilirken, iki böbreği ise Denizli'de diyaliz tedavisi gören sınıf öğretmeni Mustafa Özgören (62) ve sağlık teknisyeni Atilla Özer'e (50) nakledildi. Öğretmen Mustafa Özgören, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kendisine ikinci hayat şansı veren Bilaloğlu'nun ailesine teşekkür ederek, en güzel hediyeyi aldığını söyledi. 3 yıldır diyalize giren sağlık teknisyeni Özer de kendini yeniden doğmuş gibi hissettiğini kaydetti.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim Bölümü'nde 1'inci sınıf öğrencisi olan 18 yaşındaki Hatice Bilaloğlu'na, geçen 20 Kasım'da Çamlaraltı Mahallesi Üniversite Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken, 20 ACF 211 plakalı otomobilin çarpıp, kaçtı. Bilaloğlu, ağır yaralandı. Bilaloğlu'na çarpıp, kaçan otomobil sürücüsü İbrahim Şahin, yakalanıp, gözaltına alındı. Şahin, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Hatice Bilaloğlu'nun 3 gün sonra, gece, doktorların müdahalesine rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi Bilaloğlu'nun organlarını bağışlama kararı aldı. Ameliyatla alınan kalp ve karaciğeri İzmir'e gönderilirken, iki böbreği ise Denizli'de diyalize giren Atilla Özer ve Mustafa Özgören'e 24 Kasım'da nakledildi.

'ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE EN GÜZEL HEDİYEYİ ALDIM'

7 yıldır diyaliz hastası olan sınıf öğretmeni Mustafa Özgören, 24 Kasım Öğretmenler Günü gibi özel bir günde kendisine ikinci şans veren Bilaloğlu'nun ailesine teşekkür ederek, en güzel hediyeyi aldığını dile getirdi. Özgören, Organları bağışlanan kızımızın ailesinin acısı paylaşıyorum. Bize ikinci bir şans verdiler. Ameliyat olmadan bir gün önce yine diyaliz makinesine bağlanmıştım. Hastaneye çağırdılar ve uygun böbrek bulunduğunu söylediler. Çok mutlu oldum. Öğretmenler Günü'nde bana verilebilecek en güzel hediyeyi verdiler. Bize ikinci bir şans veren kızımızın ailesine teşekkür ediyorum dedi.

'ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİNİ HERKESE ANLATACAĞIM'

3 yıldır diyaliz tedavisi gören sağlık teknisyeni Atilla Özer de kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini belirterek, Her gün bir ümitle organ nakli olmayı bekliyordum. Bir telefon geldi beni hastaneye çağırdılar. Donör bulunduğunu söylediler. Dünyalar benim oldu. Başarılı bir ameliyat geçirdim. Mutluluğumu anlatacak kelime bulamıyorum. Organ bağışının önemini herkese anlatacağım. Bir organ bir kişinin hayatını değiştiriyor. Organlarını bağışlayan genç kızın ailesine sonsuz teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.

PAÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Murat Özban ise iki hastaya böbrek naklinin başarılı şekilde yapıldığını, bu nakillerin Öğretmenler Günü'nde yapılmasının ayrı bir önemi olduğunu söyledi.