Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları ile 3 kişi hayat bulacak



BAYBURT - Bayburt'ta önceki gün beyin ölümü gerçekleşerek hayatını kaybeden K.Ö'nün organları ailesinin vermiş olduğu duyarlı karar sayesinde yeni bedenlerde hayat bulacak. K.Ö'nün iki böbreği ve karaciğeri Ankara, Malatya ve Samsun'da tedavi gören hastalara nakledilecek.

Beyin kanaması nedeniyle 3 gün önce Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan 61 yaşındaki K.Ö'nün beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından yakınları tarafından organları bağışlandı.

K.Ö'nün organlarının organ bağışına olumlu yanıt vermesinin ardından Hastane yetkilileri Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü ile görüştü. Bunun üzerine Malatya'dan gelen hekimler ve Bayburt Devlet Hastanesi doktorları tarafından yapılan ve yaklaşık iki saat süren başarılı bir operasyonun ardından hastanın karaciğeri ile iki böbreği alındı.

K.Ö'nün karaciğeri Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansıyla Malatya'ya, böbreklerinden biri de karayoluyla Samsun'a gönderildi. Hastanın diğer böbreği ise havayoluyla Ankara'ya sevk edilmek üzere karayoluyla Trabzon'a yola çıktı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü İlker Hancı, "3 gün önce beyin kanaması şikayetiyle hastanemize gelen hastamızı ikinci seviye yoğun bakıma aldık. Bütün gerekli tedaviler yapıldı. Ancak hastanın dün öğlen saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Bizde hemen organ bağış merkeziyle görüşerek organ bağışını bugün itibariyle yapıyoruz. Malatya'dan gelen ekip tarafından şu anda bağışlanan organlar alınıyor. ve sağ böbreği Ankara'ya, sol böbreği Samsun'a, karaciğeri ise Malatya'daki ihtiyaç duyulan, organ yetmezliği bulunan hastaya nakledilecek."dedi.

Bayburt'ta ilk kez organ bağışı gerçekleştiğini vurgulayan Hancı, "Bu Bayburt'ta ilk kez gerçekleşen bir olaydır. Bu tür bağışları biz Sağlık Bakanlığı olarak ve Bayburt'taki sağlık ekibi olarak artmasını diliyoruz. Çünkü bu organ bağışı başka hastalarımızın organ yetmezliğine maruz kalmış ve yaşam standardı çok düşük ölümle yüz yüze olan hastalarımızın hayatını kurtarmaktadır. Şunu özellikle belirtmek istiyorum;'bu hastamız daha önceden organ bağışı yapmamış hasta yakınlarının onay vermesiyle gerçekleşmiş bir durumdur. Ben hayatını kaybeden hastamıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına da başsağlığı diliyorum." diye konuştu.