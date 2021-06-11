Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 7 hastaya umut oldu
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Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 7 hastaya umut oldu

Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 7 hastaya umut oldu
Demirören Haber Ajansı / Aleyna Keskin - Haberler | Güncel

TRABZON'da beyin kanaması geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Havva Alın'ın (49) organları, nakil bekleyen 7 hastaya umut oldu.

TRABZON'da beyin kanaması geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Havva Alın'ın (49) organları, nakil bekleyen 7 hastaya umut oldu.

Artvin'de, 6 Haziran günü Havva Alın'ın, şiddetli baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede duran kalbi, yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırıldı. Alın, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada beyin kanaması teşhisi konulan Alın, daha sonra Trabzon Medical Park Yıldızlı Hastanesi'ne gönderildi. Ev kadını olan Alın'ın önceki gece beyin ölümü gerçekleşti.

Eşi Hüseyin Alın'ın onayıyla Havva Alın'ın organları bağışlandı. Operasyonla alınan Alın'ın kalp, akciğer, karaciğer, böbrekleri ve korneaları, 7 hastaya nakledilmek üzere İstanbul, Samsun, İzmir ve Sivas'a gönderildi.'BİRİLERİNE ŞİFA OLSUN, HAYAT OLSUN İSTEDİK'Organ nakli için çağrıda bulunan Havva Alın'ın eşi Hüseyin Alın, "21 senelik evliyim. Eşim migren hastasıydı ve tansiyonu da vardı. Belli bir süre ilaçlarını kullandıktan sonra doktor kontrolü olmadan ilaçlarını bıraktı. Daha sonra eşim hastanelik oldu ve beyin ölümü gerçekleştiğini öğrendik. Organlarını bağışlayabileceğimizi söylediler. Eşim rahmetli oldu. Toprak altında çürüyeceğine birilerine şifa olsun, hayat olsun istedik. Biraz zor karar verdik. Ama eşimin sayesinde birilerinin hayat bulması içimi bir nebze de olsa rahatlatıyor, acımı hafifletiyor. Eşim çok merhametli, şefkat doluydu. Organ nakli sayısı artmalı ve hastanelerde şifa bekleyen insanlara umut olmalı, hayat olmalı" diye konuştu.'UMUYORUZ Kİ ORGAN BAĞIŞI SAYISI ARTAR'

Trabzon Medical Park Yıldızlı Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Serap Zengin Karahan ise, "Hastanın ilk şikayeti 6 Haziran tarihinde şiddetli baş ağrısıyla başlamış ve Artvin Devlet Hastanesi'ne başvurmuş. Orada kalbi duruyor ve yapılan müdahalelerle geri döndürülüyor. Entübe bir şekilde Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne daha sonra da beyin kanaması tespit edilip Medical Park Trabzon Yıldızlı Hastanemize sevk ediliyor. Buradaki takibimizde birtakım tetkikler sonrasında beyin ölümü tanısını koyduk. Sonrasında da hasta yakınlarıyla durumu paylaşarak organ nakli hakkında bilgi verdik. Onlar da olumlu karşıladılar. Türkiye genelinde organ nakli bağışı maalesef son derece az. Umuyoruz ki organ bağışı sayısı artar. Başka insanlara da umut olur" dedi.


Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 7 hastaya umut oldu
Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 7 hastaya umut oldu
Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 7 hastaya umut oldu
Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 7 hastaya umut oldu
Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 7 hastaya umut oldu
Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 7 hastaya umut oldu
Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 7 hastaya umut oldu
Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 7 hastaya umut oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aleyna Keskin

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