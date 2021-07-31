Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 5 hastaya umut olacak
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Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 5 hastaya umut olacak

Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 5 hastaya umut olacak
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Kültür Sanat

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Kübra Aygörmüş'ün karaciğeri, böbrek ve korneaları 5 hastaya nakledilecek.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Kübra Aygörmüş'ün karaciğeri, böbrek ve korneaları 5 hastaya nakledilecek.

Bandırma'da 27 Temmuz'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaygın beyin kanaması ve travma ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kübra Aygörmüş'ün dün beyin ölümü gerçekleşti.

Organ Nakli Birimi tarafından görüşülen Aygörmüş'ün ailesi, organların bağışlanmasına onay verdi.

Aygörmüş'ün karaciğer, böbrek ve korneaları nakil için alındı. Karaciğer ve korneaları, Bursa Uludağ Üniversitesine, böbrekleri de Bursa Yüksek İhtisas Araştırma Hastanesine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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