Beyin Ölümü Gerçekleşen Kadının Organları 3 Hastaya Umut Oldu

MARDİN'de beyin ölümü gerçekleşen Emine Şakar'ın (70)bağışlanan organları, Malatya'da nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu.

Artuklu ilçesindeki özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde beyin kanaması nedeniyle tedavi gören Emine Şakar'ın dün gece saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Şakar'ın 2 böbreği ve karaciğeri yakınlarının onayıyla bağışlandı. Organların bağışlanması üzerine Malatya'daki bir hastaneden ambulans uçakla Mardin'e gelen anestezi uzmanı Dr. Mehmet Ak ile ekiplerinin katılımıyla yaklaşık 3 saat süren operasyonla alınan organlar, Malatya'da bulunan 3 hastaya verilmek üzere ambulans uçakla gönderildi.

'ORGAN BAĞIŞINA HEPİMİZ İHTİYAÇ DUYABİLİRİZ'

Şakar'ın beyin ölümü gerçekleştikten sonra ailenin ve yakınlarının olumlu cevabından sonra organ nakli sürecini başlattıklarını ifade ederek, "Yapılan operasyonla karaciğer ve iki böbrek nakil ekipleri tarafından alınarak Malatya'da gönderildi. Organ bağışını kabul eden ailelerimiz yaşanan sıkıntıları bildikleri için 'başkaları da bizim çektiğimiz sıkıntıyı çekmesin hastaları hayat bulsunlar' diyerek gayet akli selim bir düşünceyle organ bağışı yapmayı kabul ettiler. İnşallah bu örnekler artıkça insanların organ bağışı konusundaki bakışı da değişir. Organ bağışına hepimiz ihtiyaç duyabiliriz insanlarımız organ bağışı konusunda empati yapmalıdır" dedi.

AİLEYE TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de davranışlarından dolayı aileyi hastanede ziyaret etti. Şakar ailesine teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, "Bağışlanan organlar ihtiyacı olan 3 hastaya ikinci bir hayat verecek. Bu noktada aile çok önemli bir karar aldı. Çünkü Türkiye genelinde organ bağışı bekleyen binlerce kişi var" diye konuştu.

- Mardin

Kaynak: DHA